Szalony plan ws. Messiego. To możliwe, tak niemal skończył... Ronaldo

FC Barcelona chce Messiego z powrotem. Jest tylko jedno "ale"

Leo Messi z dodatkową władzą w Barcelonie? Podobny plan miał Sporting ws. Ronaldo

To pozwoliłoby mu pobierać pensję nie tylko za wyczyny na murawie - wypłata trafiałaby do niego tak naprawdę dwutorowo, a ograniczenia LL można by wówczas puścić w niepamięć. Co ciekawe podobne rozwiązanie mogło swego czasu spotkać... Cristiano Ronaldo .

"CR7", odchodząc ostatniej zimy z Manchesteru United, mógł bowiem trafić do lizbońskiego Sportingu. "Lwy" zaś miały zamiar uczynić go nawet współwłaścicielem klubu - taka konkretna taktyka jednak byłaby niemożliwa do zrealizowania w przypadku Messiego i Barcelony, choć dołączenie do zarządu... to już jak najbardziej wykonalne.