Szalony mecz na Balaidos. Do przerwy wszystko było pod kontrolą Barcelony.

Goście na prowadzenie wyszli już w piątej minucie. Fati otrzymał podanie od Jordiego Alby, znalazł się w polu karnym, odszedł od Hugona Mallo, a następnie uderzył przy drugim słupku. To było pierwsze trafienie "Dumy Katalonii" na wyjeździe od 21 sierpnia, a dopiero drugie w tym sezonie.



W 18. minucie było już 2-0 Tym razem z lewej strony dogrywał Nico, piłkę przed polem karnym otrzymał Sergio Busquets, który uderzył nie do obrony.

Natomiast w 34. minucie goście przeprowadzili świetną akcję. Wyszli z piłką z własnej połowy, Nico podał na lewą stronę do Alby, który dośrodkował w pole karne, gdzie Memphis Depay popisał się skuteczną "główką".



2021-11-06 16:15 | Stadion: Abanca-Balaídos | Widzów: 13146 | Arbiter: Alejandro José Hernández Hernández Real Club Celta de Vigo FC Barcelona 3 3 DO PRZERWY 0-3 Iago Aspas 52',90' Nolito 74' Ansu Fati 5' Busquets 18' M. Depay 34'

Nieszczęście Barcelony zaczęło się pod koniec pierwszej połowy. Startujący do piłki Fati złapał się za lewą nogę, zwolnił i usiadł na murawie. 19-letni napastnik nie wrócił już do gry.

Celta - Barcelona. Druga połowa dla gospodarzy

Problem Barcelony. Jej nowa gwiazda znowu kontuzjowana! Po zmianie stron obudziła się Celta. Tuż po przerwie strzeliła gola, ale Thiago Galhardo był na spalonym.



W 52. minucie nie było już jednak żadnych zastrzeżeń. Iago Aspas zagrał na lewą stronę do Javiera Galana, którego strzał odbił Marc-Andre ter Stegen, piłkę sprzed linii wybił jeszcze Ronald Araujo, jednak wprost pod nogi Aspasa, który trafił do siatki.



Chwilę później kolejny problem zdrowotny w ekipie Barcelony. Nico poprosił bowiem o zmianę, a zastąpił go Riqui Puig.

W 69. minucie Celta strzeliła gola, ale tym razem okazało się, że Nolito przed uderzeniem został trafiony w rękę i sędzia gola nie uznał.



Pięć minut później ten napastnik wpisał się jednak na listę strzelców. Franco Cervi dośrodkował z lewej strony, a Nolito uderzeniem głową zdobył kontaktową bramkę.



Celta - Barcelona. Wyrównanie w doliczonym czasie

Gospodarze próbowali do końca wyrównać. Udało im się to w szóstej minucie doliczonego czasu, kiedy zza pola karnego przemierzył Aspas. I ten remis był zasłużony, bowiem Barcelona w drugiej połowie pozwoliła Celcie wrócić do meczu.

3 3 Real Club Celta de Vigo FC Barcelona ter Stegen Mingueza García Lenglet Alba González de Jong Busquets Gavi Depay Fati Dituro Mallo Aidoo Murillo Cerón Galán Solari Nolito Suárez Tapia Cortijo Aspas 2 Galhardo SKŁADY Real Club Celta de Vigo FC Barcelona Matías Ezequiel Dituro 90′ 90′ Marc-André ter Stegen 46′ 46′ Hugo Mallo Novegil Óscar Mingueza García Joseph Aidoo 29′ 29′ 46′ 46′ Eric García Martret 70′ 70′ Jeison Fabián Murillo Cerón Clément Nicolas Laurent Lenglet Javier Galán Gil 45′ 45′ Jordi Alba 37′ 37′ 46′ 46′ Augusto Jorge Mateo Solari 59′ 59′ Nicolás González Iglesias 74′ 74′ Manuel Agudo Duran Nolito 90′ 90′ Frenkie de Jong Denis Suarez 18′ 18′ 88′ 88′ Sergio Busquets 55′ 55′ 65′ 65′ Renato Fabrizio Tapia Cortijo 80′ 80′ Pablo Martín Páez Gavira 52′, 90′ 52′, 90′ 90′ 90′ Iago Aspas 34′ 34′ Memphis Depay Thiago Galhardo do Nascimento Rocha 5′ 5′ 46′ 46′ Anssumane Fati REZERWOWI Rubén Blanco Veiga Lazar Carević Gaizka Campos Bahíllo Ignacio Peña Sotorres 70′ 70′ Nestor Araujo Razo 46′ 46′ Ronald Federico Araújo da Silva José Manuel Fontán Mondragón 46′ 46′ Alejandro Baldé Martínez 46′ 46′ Kevin Vázquez Comesaña Samuel Umtiti Hugo Álvarez Antúnez Philippe Coutinho Miguel Baeza Pérez 59′ 59′ Ricard Puig Martí 46′ 46′ Francisco José Beltrán Peinado Luuk de Jong 65′ 65′ Franco Emanuel Cervi Yusuf Demir Okay Yokuşlu 80′ 80′ 90′ 90′ Abdessamad Ezzalzouli

STATYSTYKI Real Club Celta de Vigo FC Barcelona 3 3 Posiadanie piłki 52,5% 47,5% Strzały 18 14 Strzały na bramkę 7 9 Rzuty rożne 3 1 Faule 18 18 Spalone 2 2

