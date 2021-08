Co za mecz w Sevilli! Pierwsza połowa toczyła się niemal wyłącznie pod dyktando Realu Madryt. "Królewscy" już od 5. minuty prowadzili po bramce Garetha Bale'a i zmierzali - wydawało się - po pewne zwycięstwo.

Levante nie zamierzało się jednak poddawać i po przerwie nie tylko wyrównało, ale i szybko objęło prowadzenie! W 57. minucie było sensacyjne 2-1 dla Levante po bramkach Rogera Marti i Josego Campany.



W 73. minucie błysnął Casemiro, posyłając fantastyczne podanie do Viniciusa Juniora. Ten w sytuacji sam na sam zachował do końca zimną krew.



Po chwili Levante wróciło jednak na prowadzenie. Po bramce Robera gospodarze niespodziewanie wygrywali 3-2! Znów swoje zrobił jednak Vinicius, kolejny raz doprowadzając do wyrównania. Tym razem oddał fantastyczny, niesygnalizowany strzał prawą nogą. Piłka odbiła się jeszcze od słupka, zanim wpadła do bramki.

W samej końcówce było jeszcze ciekawiej, bowiem szarżującego Viniciusa zatrzymał bramkarz Levante. Problem w tym, że zrobił to zagrywając piłkę ręką... 40 metrów od własnej bramki. Sędzia musiał wyrzucić go z boiska i "Królewscy" kończyli mecz w przewadze.

2. kolejka Hiszpania - Primera División

2021-08-22 22:00 | Stadion: Estadio Ciudad de Valencia | Widzów: 9838 | Arbiter: Guillermo Cuadra Fernández STATYSTYKI Levante UD Real Madryt 3 3 Posiadanie piłki 38,8% 61,2% Strzały 11 15 Strzały na bramkę 7 8 Rzuty rożne 4 6 Faule 17 7

3 3 Levante UD Real Madryt Courtois Vázquez Militão Nacho Alaba Valverde Isco Casemiro Bale Benzema Hazard Fernández Miramón Vezo Rober Clerc Melero Campaña Radoja de Frutos Martí Morales SKŁADY Levante UD Real Madryt 87′ 87′ Aitor Fernández Abarisketa Thibaut Courtois Jorge Miramón Santagertrudis 65′ 65′ Lucas Vázquez Iglesias Rúben Miguel Nunes Vezo 58′ 58′ Eder Gabriel Militao 79′ 79′ Roberto Suárez Pier . Nacho 28′ 28′ Carlos Clerc Martínez David Alaba 41′ 41′ 66′ 66′ Gonzalo Julián Melero Manzanares 82′ 82′ Federico Valverde 57′ 57′ 58′ 58′ 78′ 78′ Jose Campana 59′ 59′ Alarcon Suarez Isco Nemanja Radoja Casemiro 86′ 86′ Jorge de Frutos Sebastián 5′ 5′ 59′ 59′ Gareth Bale 46′ 46′ 67′ 67′ Roger Martí Salvador Karim Benzema 79′ 79′ José Luis Morales Nogales 59′ 59′ Eden Hazard REZERWOWI Daniel Cárdenas Lindez Toni Fuidias Ribera Jorge Andújar Moreno Coke Andrii Lunin Oscar Duarte 65′ 65′ Daniel Carvajal Ramos 86′ 86′ Enric Franquesa Dolz Miguel Gutiérrez Ortega Francisco Javier Hidalgo Gómez Álvaro Odriozola Arzallus 78′ 78′ Enis Bardhi Jesús Vallejo Lázaro 67′ 67′ Mickaël Ramon Malsa Antonio Blanco Conde 66′ 66′ Pablo Martínez Andrés 59′ 59′ Marco Asensio Willemsen Nikola Vukcevic 82′ 82′ Luka Jović 79′ 79′ Alejandro Cantero Sánchez 59′ 59′ 90′ 90′ Rodrygo Silva de Goes Hernâni Jorge Santos Fortes 59′ 59′ 73′, 85′ 73′, 85′ Vinicius Junior José Manuel López Sánchez