Szalona radość Lewandowskiego i spółki. W czasie świętowania "wkradł" się nawet Messi

Sytuacja w ostatniej kolejce La Liga ułożyła się tak, że zawodnicy "Dumy Katalonii" przed derbami Barcelony wiedzieli jedno - wygrana zapewni im mistrzowski tytuł. Lepszej motywacji nie było trzeba, bo już do przerwy zespół Xaviego prowadził 3:0, a dublet na koncie miał Robert Lewandowski. Ostatecznie skończyło się na zwycięstwie 4:2, co oznaczało, że na cztery kolejki przed końcem sezonu tytuł oficjalnie wrócił na Camp Nou. Nie obyło się niestety bez skandalu z udziałem kibiców Espanyolu, którzy nie mogli wytrzymać świętowania derbowego rywala na własnym stadionie. Brzydkie obrazki nie zakłóciły jednak dalszego świętowania.

La Liga. Piłkarze Barcelony świętują 27. w historii tytuł

Zabawa zaczęła się już w stadionowych korytarzach i szatni, gdzie trwały śpiewy i tańce, a prawdziwe show zaczęło się, gdy wśród piłkarzy pojawił się Joan Laporta. Obecność prezydenta klubu wywołała wielką wrzawę, a sam Laporta szybko wczuł się w klima t i nic nie robił sobie z lecących w jego kierunku kolejnych strumieni lejącej się wody, on też był pochłonięty celebracją tytułu. W pewnym momencie sam zaczął wręcz rozkręcać przyśpiewki.

Piłkarze "Blaugrany" szybko przetransportowali się pod własny stadion, by zacząć spontaniczną celebrację z kibicami. Oczywiście już sam przejazd autokarem z obiektu lokalnego rywala był kolejną okazją do rozkręcenia małej imprezy.

Kibice Barcelony licznie przybyli, by spontanicznie świętować z piłkarzami zdobycie mistrzostwa Hiszpanii

"Pojawił się" nawet Messi

Hiszpańskie media dotarły także do filmiku, na którym w trakcie celebracji do szatni FC Barcelony "wkrada" się Lionel Messi. Chodzi konkretnie o jeden z filmików wrzucony przez Ronalda Araujo, a będąc bardziej precyzyjnym nagranie z relacji na żywo przez niego przeprowadzonej. Urugwajczyk pozdrawiał w niej kolejne osoby, aż nagle wyskoczyło mu powiadomienie, że na relację zareagował właśnie Messi. "Cholera, to Messi" - rzucił obrońca.