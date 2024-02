Szalona końcówka derbów Madrytu. Wieczór "nowych bohaterów", zapachniało kontrowersją

Już w pierwszych minutach nie brakowało groźnych sytuacji z obu stron. Piłkarze "Los Colchoneros" wyglądali na nieco zagubionych, a gospodarze starali się to wykorzystać. Udało się już w 20. minucie. Po dość przypadkowej i szczęśliwej dla Realu Madryt akcji w polu karnym piłka spadła pod nogi Brahima Diaza . 24-latek nie mógł się pomylić z tak bliska i trafił na 1:0.

Druga linia Atletico zdecydowanie nie funkcjonowała w niedzielę odpowiednio. Poza Rodrigo de Paulem, do każdego z pomocników można było mieć pretensje. Już w przerwie Diego Simeone zdecydował się wymienić Riquelme na Molinę.

Nieprawdopodobna końcówka derbów Madrytu. Marcos Llorente dał upragniony remis

W 67. minucie Real Madryt wychodził z kontrą czterech na dwóch. Koncertowo ją jednak zmarnował. Na strzał zdecydował się Rodrygo , ale przymierzył prosto w Oblaka. Wydaje się, ze Brazylijczyk mógł w tej sytuacji odgrywać do Jude Bellinghama. Dwie minuty później świetnie Mario Hermoso "przełożył" Brahim Diaz, ale zabrakło mu przy uderzeniu prezycji. Piłka na szczęście dla Atleti przeleciała obok słupka.

Tylko Antoine Griezmann wie, jakim sposobem nie udało mu się w 76. minucie wbić piłki do siatki. Francuz co prawda był ustawiony tyłem do bramki, ale jego uderzenie było całkowicie nieudane.