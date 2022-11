Szaleństwo na stadionie w Lyonie. Karim Benzema zaprezentował Złotą Piłkę [WIDEO]

Benzema podziękował kibicom Lyonu. "Wiem, że są dumni"

- To coś wspaniałego, niezwykłego. Dziękuję Realowi Madryt, który pozwolił mi zrealizować cel i mojemu klubowi serca od dzieciństwa, Lyonowi. Dla mnie był to również sposób na podziękowanie klubowi. To wyjątkowy moment, podnoszący na duchu. To moje miasto, klub, który pozwolił mi spełnić moje marzenie, podpisując kontrakt z Realem. To sprawia, że jestem dumny z mojej pracy, a także wiem, że kibice są również bardzo dumni ze mnie - powiedział sam zainteresowany przed kamerami platformy Prime Video.