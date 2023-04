Szaleństwo na Camp Nou! Tak Leo Messi "wrócił" na El Clasico

Lionel Messi ponownie w Barcelonie - o tym marzy każdy kibic "Blaugrany". Można było się o tym przekonać w 10. minucie starcia Barcy z Realem Madryt, kiedy to całe Camp Nou skupiło się na nawoływaniu Messiego do powrotu do byłego klubu. Przyszłość Messiego nie jest jeszcze rozstrzygnięta.