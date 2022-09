Świetny wynik Barcelony! Pod tym względem są najlepsi w Europie

Poprzedni sezon Barcelona zakończyła zdecydowanie poniżej oczekiwań - zajęła drugie miejsce w La Liga (z 13 punktami straty do Realu Madryt), a z Ligi Mistrzów odpadła już w fazie grupowej (lepszy był Bayern Monachium i Benfica Lizbona).

W tej sytuacji postanowiono wstrząsnąć składem, a kluczowym wzmocnieniem miało być przyjście Roberta Lewandowskiego. Tego ruchu w Barcelonie na razie na pewno nie żałują, bo polski napastnik w lidze zdobył już osiem bramek i jest najskuteczniejszym strzelcem La Liga (drugi Borja Iglesias z Betisu ma na koncie sześć trafień).

- Jestem zaskoczony tym, jakim człowiekiem jest Robert Lewandowski. To bardzo skromny i pracowity profesjonalista. Bardzo się angażuje, do tego jest głodny sukcesu. To luksus mieć go w zespole - podkreślał po sobotniej wygranej Barcelony z Elche (3-0) Havi Hernandez, szkoleniowiec Barcelony.

Obrona Barcelony najskuteczniejsza z wszystkich lig Top 5

W meczu z Elche Lewandowski zdobył kolejne dwie bramki, ale na uwagę zasłużyła również defensywa Barcelony, która w piątym spotkaniu ligowym nie straciła bramki. W La Liga Marca-Andre ter Stegena pokonali tylko zawodnicy Realu Sociedad (a dokładnie Alexander Isak) i okazuje się, że jest to najlepszy wynik z wszystkich czołowych lig europejskich.

Ibrahimovic, Luis Suarez, Eto’o, Romario. Lewandowski rozbił wszystkich

W ligach z tzw. TOP 5 (angielska, niemiecka, francuska, włoska i hiszpańska) tylko Katalończycy dali sobie wbić zaledwie jednego gola, podczas gdy np. Arsenal (lider Premier League) stracił siedem goli, Olympique Marsylia (lider Ligue 1) pięć, w Niemczech Union Berlin cztery, a we Włoszech Atalanta trzy.

Defensywa Barcelony słabiej spisuje się jednak w Lidze Mistrzów, bo bramki traciła w obu spotkaniach grupowych. Na inaugurację bramkę Katalończykom strzeliła Viktoria Pilzno, a we wtorek ter Stegena dwukrotnie pokonali piłkarze Bayernu Monachium.

PJ