Świetne wieści dla Roberta Lewandowskiego. Xavi podjął trudną decyzję. To już oficjalne

Z powodu ogromnych problemów ze skutecznością do Barcelony sprowadzono w przyspieszonym trybie Vitora Roque . Młody Brazylijczyk uchodzi za wielki talent, a jego charakterystyka gry jest skrajnie różna od Lewandowskiego. Wielu ekspertów uważa, że 18-latek może być remedium na palące problemy Barcelony. Podczas konferencji prasowej przed spotkaniem nie zabrakło naturalnie pytań o to, czy Vitor Roque i Robert Lewandowski będą mogli grać razem.

Lewandowski poprowadzi atak w meczu z Las Palmas

Poznaliśmy już wyjściowy skład, który zdecydował się posłać do boju Xavi. Zgodnie z przewidywaniami Vitor Roque zacznie go na ławce rezerwowych. Miejsce w wyjściowej jedenastce utrzymał za to Robert Lewandowski. W Las Palmas na skrzydłach wspierać go będą Raphinha i Ferran Torres. W linii pomocy Frenkiego de Jonga i Ilkaya Guendogana uzupełnił Sergi Roberto. Wychowanek zajął miejsce Pedriego, który leczy uraz mięśniowy.