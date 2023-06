Od jakiegoś czasu wiadomo, że po raz trzeci dojdzie do letniego meczu towarzyskiego między Realem Madryt a Barceloną. Do sparingowego El Clasico dochodziło w 2017 (Miami) i 2022 roku (Las Vegas). Już 29 lipca fanów obu drużyn czeka kolejna konfrontacja. Serwis Relevo.com podał wieści ws. godziny spotkania. Z pewnością ucieszą one polskich kibiców.