Świetne wieści dla kibiców Barcelony, w klubie są tego pewni. Brakuje tylko jednego

Nie jest żadną tajemnicą, że "Duma Katalonii" w niezwykle ambitny sposób podchodzi do t rwającej kampanii ligowej. Działacze FC Barcelony w końcu "odrobili prace domową", z głową inwestując w zakontraktowanie jakościowych piłkarzy. Z zespołu odeszło kilku niepotrzebnych zawodników , odciążając tym samym klubowe finanse na tyle, by możliwa była rejestracja nowych ogniw taktycznej układanki Xaviego .

Szerokim echem w światowych mediach obiło się z akontraktowanie utalentowanego Joao Felixa , który po latach mało efektownej gry w Atletico , w końcu dotarł do miejsca, gdzie potencjalnie może rozwinąć skrzydła i pokazać pełnię swoich możliwości . Warty odnotowania jest również fakt sprowadzenia Joao Cancelo , który zasilił szeregi Barcelony na zasadzie wypożyczenia z Manchesteru City . Boczny obrońca w opinii wielu ekspertów jest uważany za jednego z najlepszych na swojej pozycji, a dołączenie do Roberta Lewandowskiego i spółki może sprawić, że bieżący sezon będzie dla mistrzów Hiszpanii szczególnie udany.

FC Barcelona nie straci swoich wychowanków, kibice zachwyceni. Brakuje tylko tego

Hiszpański dziennikarz Anais Martis Herrero poinformował, że "Duma Katalonii" intensywnie pracowała nad ustaleniem szczegółów nowych kontraktów i finalnie dopięła swego . By udostępnić oficjalną wiadomość potrzeba jedynie podpisów obu graczy, co wydaje się formalnością.

Do oficjalnego ogłoszenia ma dość tuż po przerwie reprezentacyjnej, kiedy zawodnicy Barcelony wrócą do regularnych zajęć w klubie. To wtedy kataloński klub będzie się mógł tym faktem podzielić z kibicami, którzy nie będą już zaabsorbowani zmaganiami w ramach eliminacji do przyszłorocznego Euro.