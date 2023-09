Świetne wieści dla Barcelony - i to w takim momencie. Duża ulga już blisko

FC Barcelona od drugiej połowy sierpnia musiała radzić sobie bez kontuzjowanego Ronalda Araujo - i choć w ostatnich tygodniach "Blaugrana" wywiązywała się świetnie ze swych zadań nawet i bez Urugwajczyka, to jego powrót do gry byłby bez wątpienia sporym ułatwieniem dla samych piłkarzy, jak i trenera Xaviego Hernandeza. Tymczasem wszelkie znaki na niebie i ziemi zdają się zwiastować, że Araujo wybiegnie ponownie na murawę naprawdę niedługo - o to tym bardziej dobra wiadomość dl FCB, że zbliża się intensywny okres...