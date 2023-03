Świetne wieści dla Barcelony! Gwiazda wróci na "El Clasico"

FC Barcelona trapiona przez kontuzję. Ronald Araujo ma być jednak gotów na "El Clasico"

Z lepszych informacji jednak wynika, że bardzo prędko regeneruje się Frenkie de Jong , a w zasadzie pewny udziału w "El Clasico" ma być Ronald Araujo . Świadczy o tym, fakt, że w piątek zjawił się on na standardowym treningu z resztą zespołu:

Oczywiście przeciwko Elche Urugwajczyk raczej nie zagra 90 minut - prawdopodobnie otrzyma szansę na kilkunastominutowy występ, lub w ogóle przesiedzi potyczkę na ławce. Co innego w kolejnym tygodniu, a dokładnie 5 kwietnia...

"El Clasico" zbliża się wielkimi krokami. Czy Real odrobi stratę z pierwszego meczu półfinałowego?

Zapowiada się na to, że wówczas Araujo zamelduje się już w wyjściowej jedenastce "Dumy Katalonii". Stawka jest duża, bowiem FC Barcelona jest już o dwa kroki od sięgnięcia po puchar, a przecież jej szanse na awans do finału są tym większe, że w pierwszym meczu z "Los Blancos" wygrała ona 1-0 - i to na Santiago Bernabeu.