O klapie, jaka spotkała piłkarski projekt Superliga krótko po jego oficjalnym ogłoszeniu, jeszcze długo będzie się mówiło, nie szczędząc przy tym szyderstw. Są jednak tacy, którzy otwarcie przyznają, że to przedsięwzięcie należy zrealizować. Jasne stanowisko przedstawił właśnie prezydent Barcelony, Joan Laporta.

Gdyby chcieć wymyślić scenariusz, który w bardziej wymyślny sposób miałby wysadzić w powietrze projekt dwunastu europejskich klubów, żądnych powołania do życia elitarnych rozgrywek piłkarskich, byłoby to dość karkołomne zadanie.

Tymczasem czołowe europejskie firmy piłkarskie w niedzielę wystawiły się na taki ostrzał, jakiego w futbolu, na podobną skalę, już dawno nie było.



Projekt Superligi zaczął upadać jak domek z kart, bo kolejne kluby, gdy zorientowały się, z jakim przyjęciem spotkała się wywołana przez nie "trzecia wojna światowa", czym prędzej postanowiły naprawić swój błąd.



Nie ma się jednak co łudzić, choćby wsłuchując się w słowa prezydenta Realu Madryt, Florentino Pereza, że zadłużone po uszy kluby tak łatwo zrezygnują z perspektywy gigantycznych zarobków.

Od momentu, gdy wybuchł wielki kryzys wizerunkowy wokół klubów zgromadzonych wokół Superligi, nie znaliśmy stanowiska uczestniczących w projekcie szefów Barcelony.

Joan Laporta: Superliga jest absolutnie konieczna

Teraz, po raz pierwszy od wielkiej zawieruchy, wypowiedział się nowy-stary prezes "Blaugrany", Joan Laporta.

- Superliga jest absolutnie konieczna. Jesteśmy zwolennikami lig krajowych i będziemy rozmawiać z UEFA - powiedział w TV3. - Wielkie kluby dużo wnoszą i musimy uczestniczyć w kwestii podziału finansów - dodał sternik Barcy.

W odniesieniu do formatu Superligi, Laporta nadmienił, że musi ona hołdować pewnym wartościom sportowym. - To powinny być atrakcyjne rozgrywki, oparte na sportowych osiągnięciach. Jesteśmy otwarci na pełny dialog z UEFA. Myślę, że porozumienie nastąpi - stwierdził Laporta. I wyraźnie dodał, że pomimo, jak to określił "roztropnego stanowiska klubu", ostatnie słowo będzie należało do socios.

