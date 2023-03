Starcie gigantów! Tego brakuje Robertowi Lewandowskiemu

Barcelona - Real. Pojedynek Lewandowskiego z Benzemą

Dziś jednak obaj rywalizują w tej samej lidze i eksperci od początku nie mieli wątpliwości, że to właśnie Benzema i Lewandowski będą głównymi kandydatami do korony króla strzelców. Na razie w zestawieniu prowadzi Polak (15 goli), ale bitwa nie jest zbyt pasjonująca, ponieważ Benzema (11 bramek) z powodu kontuzji opuścił aż 10 spotkań ligowych. Należy jednak przyznać, że Polak na razie jest skuteczniejszy, bo w tym sezonie La Liga średnio trafia do siatki co 113 minut, a Benzema co 119.