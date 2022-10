Stanowcza deklaracja Xaviego po odpadnięciu z Ligi Mistrzów

FC Barcelona nie awansowała do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Mimo to jej szkoleniowiec Xavi twierdzi, że cele klubu się nie zmieniły i celuje on w cztery trofea!

Zdjęcie Robert Lewandowski i Xavi / AFP