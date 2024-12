Stan alarmowy w Realu Madryt. W hiszpańskich mediach huczy, to może być koniec

Sytuacja Realu Madryt - zarówno na froncie krajowym, jak i europejskim - mocno się ostatnio skomplikowała. Porażka z Liverpoolem sprawiła, że "Los Blancos" po pięciu kolejkach rozgrywek Ligi Mistrzów wciąż balansują na granicy awansu do fazy play-off i całkowitego odpadnięcia z rywalizacji.

W Primera Division sytuacja wygląda nieco lepiej - "Królewscy" to wiceliderzy tabeli, którym jednak depczą po piętach rywale zza miedzy z Atletico. Jednocześnie ich niedawna porażka z Athletikiem Bilbao sprawiła, że wizja wyprzedzenia w klasyfikacji La Ligi FC Barcelona trochę się oddaliła.

Posada Ancelottiego w Realu zagrożona? Przed nim kluczowa seria gier

Do końca roku zespół z Santiago Bernabeu ma w planie rozegranie jeszcze pięciu spotkań w ciągu zaledwie 15 dni - będzie to bez dwóch zdań intensywny czas i nie można wykluczyć, że zaważy on na tym, czy Carlo Ancelotti utrzyma posadę szkoleniowca Realu.