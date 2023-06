Spotkanie na szczycie w Barcelonie, klamka zapada. Hity i bolesne odejścia

Associated Press / © 2023 Associated Press

Xavi o pierwszym sezonie Roberta Lewandowskiego. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

FC Barcelona chce kadrowej rewolucji. Przyjdą Martinez i Gundogan, odejdzie Kessie i...?

Istotne jest też to, że odejścia z drużyny także zbliżają się wielkimi krokami. Na rozbrat z "Blaugraną" miał przystać już Franck Kessie, który, co ciekawe, podpisał swoją umowę zaledwie niespełna rok temu. Do niego musi dołączyć co najmniej dwóch z trzech futbolistów z grona Ansu Fati - Ferran Torres - Eric Garcia. A to może być jedynie wierzchołek góry lodowej...