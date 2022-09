Spięcie między Pique a Xavim. Trener postawił na swoim

Oprac.: Kamil Jagodyński La Liga

Kataloński "Sport" donosi, że w przerwie meczu Ligi Mistrzów w Monachium doszło do małego spięcią między Gerardem Pique a Xavim. Obrońca miał głośno wyrazić pretensje co do swojego czasu gry, na co trener stanowczo mu odpowiedział.

Zdjęcie Gerard Pique / AFP