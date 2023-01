Spięcie między Ancelottim i Gattuso. "To są nasze problemy osobiste"

Superpuchar Hiszpanii. Gennaro Gattuso i Carlo Ancelotii o swoich szorstkich relacjach

- To nie jest coś osobistego. Ja zacząłem pracę w Neapolu po nim. W tamtej chwili prasa i telewizja zaczęły mówić o tym, czy zespół był dobry, czy zły i mieliśmy z tym problem. Z mojej strony on wie, że mam dla niego dużo szacunku. To nie jest temat, o którym muszę mówić. To problem z pracą. Wiele razem wygraliśmy. To jeden z najlepszych trenerów na świecie i mam do niego ogromny szacunek zarówno ze strony piłkarskiej, jak i ludzkiej - wyjaśnił obecny trener Valencii.