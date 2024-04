Trudno wyobrazić sobie lepszą reklamę niż koszulka FC Barcelona podczas El Clasico, czyli meczu, obok którego żaden kibic piłki nożnej nie potrafi przejść obojętnie. To spotkanie od dekad wzbudza największe zainteresowanie, jeśli chodzi o klubowy futbol.

FC Barcelona od niedawna współpracuje z platformą muzyczną Spotify. Ze względu na to podczas ważniejszych meczów na koszulkach "Dumy Katalonii" pojawiają się loga różnych artystów. Wiadomo już, kto tym razem pojawi się na trykocie Roberta Lewandowskiego i jego kolegów.

FC Barcelona i Spotify ujawniają. To ona pojawi się na koszulkach podczas el Clasico

Podczas El Clasico w sezonie 2022/23 na koszulkach FC Barcelona znalazło się logo Drake'a - jednego z najpopularniejszych amerykańskich raperów oraz piosenkarki Rosalie. W pierwszej rundzie obecnej kampanii na trykocie Roberta Lewandowskiego zagościł natomiast symbol, który jest doskonale znany wszystkim fanom rocka - głównie z tego, że korzysta z niego zespół The Rolling Stones .

Wówczas Mick Jagger i spółka promowali swój nowy album "Hackney Diamonds", który, podobnie jak mecz FC Barcelona z Realem Madryt, odbił się bardzo szerokim echem na całym świecie. Był to bowiem wydawniczy powrót legendarnego zespołu po 18 latach przerwy.

Czas na kolejne ligowe El Clasico i kolejnego artystę, a konkretniej mówiąc artystkę, której logo znajdzie się na koszulce FC Barcelona. Tym razem będzie to Karol G, czyli Carolina Giraldo Navarro - jedna z najbardziej wpływowych i popularnych piosenkarek z Kolumbii.

El Clasico zbliża się wielkimi krokami. Lewandowski i spółka grają o wszystko

Mecz pomiędzy Realem Madryt a FC Barcelona na Santiago Bernabeu zostanie rozegrany 21 kwietnia. Jeśli podopieczni Xaviego Hernandeza przegrają to spotkanie, stracą jakiekolwiek złudzenia co do obronienia tytułu mistrza Hiszpanii.