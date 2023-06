Smutny dzień w Madrycie. Real pożegnał gwiazdę. "Życie daje inne szanse"

- Ten dzień jest dla mnie bardzo trudny, bo przychodzą mi na myśl wspomnienia i emocje z ostatnich 14 lat. Od momentu ogłoszenia odejścia Karima widziałem ogromny smutek wśród kibiców Realu i fanów piłki nożnej, którzy byli poruszeni magią takiego piłkarza jak on - powiedział prezes Florentino Perez i zwrócił się do samego piłkarza.

Karim Benzema pożegnał się z Realem Madryt. "Spełniłem marzenie z dzieciństwa"

Głos zabrał także sam Francuz. - Chciałem zakończyć karierę w Realu Madryt, ale czasami życie daje ci inne szanse. To bardzo trudna decyzja, którą podjąłem wspólnie z rodziną, ale nigdy nie zapomnę Realu Madryt. Trudno jest mówić przy tak wielu emocjach, ale chciałem podziękować klubowi i moim kolegom z drużyny. Wybrałem dobrą drogę w moim życiu. Miałem szczęście spełnić swoje marzenie z dzieciństwa. Zrobiłem to dzięki prezesowi. Kiedy go zobaczyłem, powiedziałem "to człowiek, który sprowadził Ronaldo i Zidane'a". To było niewiarygodne - powiedział.