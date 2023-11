Smutne, co zrobiły katalońskie media, mocny cios. "Lewy" nie będzie zachwycony

Robert Lewandowski po kilku tygodniach rozbratu z zawodową piłką, w końcu powrócił na boisko. Niestety, ale był to dla niego słodko-gorzki moment, bo jego zespół w prestiżowym "El Clacico" musiał uznać wyższość odwiecznego rywala, Realu Madryt . Wynik 2:1 dla "Królewskich" rozczarował fanów ze stolicy Katalonii do tego stopnia , że zaczęli negować przydatność niektórych zawodników. Jak można się spodziewać, mocno oberwało się również samego Robertowi Lewandowskiemu, który już od kilku spotkań nie może przełamać swojej niemocy strzeleckiej .

Młody Anglik bez żadnych skrupułów przyćmił tak wielkie gwiazdy jak m.in. Luka Modrić , Toni Kroos , czy wyżej wspomniany Robert Lewandowski. Choć pozycja tego ostatniego w klubowej hierarchii pozostaje bez zmian, to media coraz częściej przebąkują o jego potencjalnym odejściu . Wśród najbardziej prawdopodobnych kierunków wymienia się Arabię Saudyjską. Nie jest żadną tajemnicą, że szejkowie chcieli dołożyć Polaka do swojego gwiazdozbioru, jednak on sam zdecydował się pozostać na Camp Nou.

Tuż po przegranym "El Clasico" plotki transferowe wróciły ze zdwojoną siłą. Jak można się spodziewać, są one podsycane przez lokalne media, które jak mantrę podkreślają, że już w styczniu szeregi klubu zasili piekielnie utalentowany Vitor Roque . Brazylijczyk ma być naturalnym następcą "Lewego", jednak przez najbliższe miesiące ma on głównie czerpać z jego bogatej wiedzy czysto piłkarskiej.

Katalońskie media już spekulują. Szukają następców Roberta Lewandowskiego

Znacznie tańszą alternatywą jest napastnik, który w ostatnich tygodniach jest na fali wznoszącej. Mowa o niezawodnym i niezwykle skutecznym Santiago Gimenezie. Meksykanin podbija Eredivisie, z miejsca stając się jedną z najjaśniejszych gwiazd. 22-latek podpisał kontrakt do 2027 roku, dlatego "Duma Katalonii" musi się mocno postarać, by sprowadzić go do siebie. Jednak jest on wart swojej ceny, która waha się pomiędzy 30, a 40 milionami euro. Wszystko dlatego, że jego liczby są po prostu bajeczne. 38 trafień i 6 asyst w 57 meczach robią piorunujące wrażenie.