Stwardnienie zanikowe boczne to postępująca choroba neuronu ruchowego prowadząca do niszczenia komórek rdzenia kręgowego. Zapadają na nią najczęściej mężczyźni w wieku 60 - 70 lat, czasem młodsi. Tak było w przypadku trenera Juana Carlosa Unzue, który 18 czerwca 2020 roku na specjalne zwołanej konferencji prasowej poinformował, że jest chory. Miał wtedy 53 lata. Dziś już porusza się na wózku, ale, jak mówi, ostatni pojedynek w swoim życiu stara się toczyć z uśmiechem na ustach.

Primera Division. Współpracownik Rijkaarda, Guardioli i Luisa Enrique

Unzue był bramkarzem, wychowankiem Osasuny Pampeluna, a potem od 1988 roku rezerwowym Andoniego Zubizarrety w Barcelonie. Podstawowym bramkarzem został w FC Sevilla, gdzie występował pięć lat. Na koniec wrócił do Pampeluny. Karierę trenera bramkarzy zaczął w Barcelonie współpracując z Frankiem Rijkaardem i Pepem Guardiolą. U Luisa Enrique był asystentem, samodzielnie prowadził Racing Santander, Celtę Vigo i Gironę - skąd zwolniono go w październiku 2019 roku.

Reklama

Nieuleczalną chorobę znosi dzielnie. Przed meczem z Villarreal trenerzy Osasuny zaprosili go na spotkanie z zawodnikami. Ze swojego wózka Unzue wygłosił w szatni przemowę prosząc, by piłkarze nie odbierali jego wizyty jako czegoś smutnego lub tragicznego. - Pomyślcie o mnie, gdy będziecie wychodzili na boisko. Pomyślcie o tym jakie spotyka was szczęście, że jesteście zdrowi i możecie robić to, co kochacie. Ja, tak jak wy, uwielbiałem futbol i swoją pracę, choć bywała ciężka i stresująca - mówił. "Każde jego zdanie to było czyste złoto" - skomentował w mediach społecznościowych trener Osasuny Jagoba Arrasate.

Primera Division. Złote słowa Unzue w polskim klubie

Wczoraj Osasuna grała wyjazdowy mecz z Villarreal - uczestnikiem Ligi Mistrzów, triumfatorem Ligi Europy. Wygrała 2-1 po golach Lucasa Torro i Ezequiela Avili w 87. min. Klub z Pampeluny, z którym związani byli polscy piłkarze: Jan Urban, Roman Kosecki, Ryszard Staniek, Jacek Ziober i Mirosław Trzeciak, jest w tym sezonie rewelacją ligi hiszpańskiej. Ma 17 pkt po rozegraniu 9 kolejek. Wyprzedza w tabeli Barcelonę, zrównał się z zajmującym pozycję wicelidera Realem Madryt (8 meczów).

Wyniki, tabelę i terminarz Primera Division znajdziesz tutaj



A przecież aspiracje Osasuny były zwykle związane z walką o utrzymanie. W 2019 roku klub wrócił do Primera Division, w kolejnym sezonie zakończył rozgrywki na 10. pozycji, w minionym na 11. Klub z prowincji Nawarry to jeden z czterech w Hiszpanii obok Realu Madryt, Barcelony i Athletic Bilbao, który nie jest spółką akcyjną, nie ma właściciela, ale należy do socios. Jego wychowankiem jest związany z Legią Warszawa Inaki Astiz.

Dariusz Wołowski





Zdjęcie W 2019 roku Osasuna wróciła do hiszpańskiej Primera Division / Getty Images