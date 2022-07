Słynny klub chce Depaya. To rozwiązałoby problem Lewandowskiego

Kapitan "Biało-Czerwonych" plus Raphinha to nowi napastnicy, którzy przyszli na Camp Nou. Nie można także zapominać o Pierre'u-Emericku Aubameyangu, który przyszedł w styczniu.

Co prawda Depay był najlepszym strzelcem Barcelony w poprzednim sezonie, kiedy w La Liga strzelił 12 goli, ale klub jest gotowy się go pozbyć. Kontrakt Holendra obowiązuje do przyszłego roku.

Jak podał dziennik "Mundo Deportivo" 28-letniego zawodnika chciałby Juventus. Przed rokiem Depay odrzucił ofertę z Turynu.

Juventus Turyn szuka napastnika. Memhis Depay odpowiedzią?

Massimiliano Allegri, trener "Starej Damy" szuka napastników, ponieważ Alvaro Morata wrócił po wypożyczeniu do Atletico Madryt, a Paulo Dybala przeszedł na zasadzie wolnego transferu do AS Roma.

Odejście Holendra rozwiązałoby jeden z problemów Barcelony. Ten piłkarz gra bowiem z numerem dziewiątym, a to jest numer Lewandowskiego. Polak w debiucie w "Dumie Katalonii" - przeciwko Realowi Madryt w Las Vegas - wystąpił z 12 na plecach.

Barcelona zagra z Juventusem w nocy z wtorku na środę czasu polskiego (2.30) w USA. Transmisja w Polsacie Sport, a tekstowa w Interii .