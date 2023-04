Słodko-gorzkie okładki katalońskich mediów. "Barcelona się rozbiła"

W poniedziałkowy wieczór FC Barcelona bezbramkowo zremisowała z Gironą na Spotify Camp Nou. Choć zdobyła tylko jeden punkt, to powiększyła przewagę nad Realem Madryt w ligowej tabeli do trzynastu "oczek". Ta informacja była dla katalońskich mediów najważniejsza - zarówno "Mundo Deportivo", jak i "Sport" zinterpretowały to spotkanie jako kolejny krok do tytułu mistrzowskiego.