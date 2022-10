Skład na El Clasico rozpętał burzę. Kibice już domagają się zwolnienia Xaviego!

Xavi Hernandez, trener FC Barcelony, nie ma obecnie łatwego życia. Głównie z racji rozczarowujących wyników drużyny Blaugrany w Lidze Mistrzów.

W efekcie, decyzje podejmowane przez hiszpańskiego szkoleniowca, również te personalne, spotykają się ze sporą krytyką ze strony dużej części fanów "Dumy Katalonii". Xavi stracił już w ich oczach potężny kredyt zaufania, jaki dostał na samym początku pracy w Barcelonie.

El Clasico. Furorę robi apel o zwolnienie Xaviego

Wystarczyło, by do sieci trafił oficjalny skład Blaugrany na El Clasico, czyli starcie z Realem Madryt, by w mediach społecznościowych zawrzało. Jak podkreśla dziennik "As", wśród katalońskich fanów natychmiast zaczął zdobywać popularność twitterowy hashtag #XaviOut. Wielu kibiców Barcy okrasza obecnie takim apelem o zwolnienie trenera swoje wpisy.

Największą wściekłość fanów Barcy wzbudził fakt, że do pierwszej jedenastki na starcie z Realem Xavi wybrał Sergiego Roberto i Sergio Busquetsa. Choć mają też sporo innych zastrzeżeń.

Jednym z niewielu zawodników Barcelony, którzy obecnie absolutnie nie budzą negatywnych emocji wśród fanów "Dumy Katalonii" jest natomiast Robert Lewandowski.