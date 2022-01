Sevilla FC, grająca w roli gościa prowadziła w meczu Pucharu Króla od 35. minuty potrafieniu Papu Gomeza. Niespełna 240 sekund później wyrównał Nabil Fekir, popisując się trafieniem bezpośrednio z rzutu rożnego.

Skandal w derbach Sewilli

Chwilę potem doszło do prawdziwego skandalu. Z trybun zaczęły lecieć rzucane przez pseudokibiców przedmioty, a jeden z nich - prawdopodobnie kij lub metalowa rurka trafił w głowę Joana Jordana Moreno. Graczowi błyskawicznie udzielona została pomoc, a starcie przerwano.



Kilka godzin później Sevilla wydała specjalny komunikat w sprawie. Jak czytamy, jej piłkarz był oszołomiony i został przewieziony do szpitala. Po badaniach zwolniono go jednak do domu.



"Wykonano serię badań pod kątem wykrycia wstrząśnienia mózgu" - przekazano dodając, że póki co nie pojawiły się żadne, alarmujące objawy. Sevilla potępiła jednocześnie "akt przemocy", którego świadkami byliśmy w sobotę.



Jak informuje "Mundo Deportivo", sprawcę całego zajścia wykryto i zatrzymano.