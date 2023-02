La Liga. Fernando czeka długie zawieszenie za obrażanie sędziego

Niedługo przed tym golem z boiska zszedł Fernando i rozstrzygnięcie tego spotkania oglądał już z ławki rezerwowych. W doliczonym czasie gry jednak zupełnie stracił nad sobą kontrolę i ruszył z ogromną wściekłością do sędziego liniowego. Według notki sędziowskiej miał on krzyczeć w jego kierunku obraźliwe hasła, nazywając go m. in. "s*****synem". Brazylijczyk chciał także ruszyć z rękami do arbitra, ale powstrzymała go ławka rezerwowych Sevilli. Prowadzący mecz Pulido Santana oczywiście pokazał mu czerwoną kartkę.