Skandal w Hiszpanii, rywale grozili mu śmiercią. Riposta już w pierwszej minucie

Antoine Griezmann to dość ciekawy przypadek - pochodzący z Francji piłkarz jeszcze będąc nastolatkiem opuścił ojczyznę i swój pierwszy profesjonalny kontrakt podpisał z Realem Sociedad. Po pięciu latach gry w tym zespole gwiazdor przeniósł się do Atletico Madryt, skąd po kilku latach trafił do FC Barcelona. W 2021 roku Francuz wypożyczony został do Atletico, a w 2022 roku klub ze stolicy Hiszpanii wykupił Griezmanna od "Dumy Katalonii". W barwach "Rojiblancos" występuje do tej pory.

