La Liga: Atletico Madryt - Real Madryt. Do przerwy bez bramek

Po upływie 30 minut gry obie ekipy wciąż miały na koncie po zaledwie jednym celnym strzale. Statystykę Realu Madryt podbił później Jude Bellingham , który znalazł się w niezłej pozycji tuż przed polem karnym. Uderzył jednak zbyt lekko i toczącą się po ziemi piłkę pewnie złapał Jan Oblak. Pod koniec pierwszej części gry Rodrygo próbował jeszcze wywalczyć rzut karny, upadając w "szesnastce" Atletico, ale prowadzący to spotkanie sędzia Mateo Busquets Ferrer całkowicie słusznie nie zdecydował się na użycie gwizdka.

Ostatecznie to właśnie stały fragment gry okazał się kluczem do przechytrzenia obrony Atletico Madryt, a był nim rzut wolny wywalczony w 64. minucie przez Viniciusa Juniora. To Brazylijczyk dośrodkował piłkę podaną przez Lukę Modricia. Trafiła ona pod nogi Edera Militao, który pewnym strzałem dał Realowi prowadzenie.