Skandal po meczu Realu. Błąd arbitra, ale i tak gwiazdor został ukarany

Do ogromnej kontrowersji doszło w ostatniej akcji meczu. Bramkę dla "Królewskich" zdobył głową wracający po przerwie spowodowanej kontuzją Bellingham , ale arbiter nie uznał trafienia, ponieważ... wcześniej (gdy piłka leciała na pole karne) go zakończył.

Hiszpańskie media przytoczyły pełną treść wypowiedzi angielskiego piłkarza . Miała ona brzmieć tak: "To jest pier... gol, piłka była w powietrzu! Co to, k...a, ma być?!".

"Po zakończeniu gry, jeszcze na boisku, podszedł do mnie i przyjął agresywną postawę. Krzyknął w moją stronę: "To jest pier... gol". Powtórzył to kilka razy" - to fragment pomeczowego protokołu sędziego.