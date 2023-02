David Alaba, na co dzień występujący w Realu Madryt, jako lider reprezentacji Austrii wziął udział w głosowaniu kapitanów związanym z galą FIFA The Best. Niektórym kibicom "Królewskich" nie spodobało się przy tym to, że postawił on Leo Messiego ponad Karimem Benzemą, a część z nich dopuściła się wręcz bardzo przykrych, rasistowskich komentarzy na temat defensora. Wkrótce potem Alaba wydał specjalne oświadczenie...