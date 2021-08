Sevilla wyznaczyła ostateczną cenę za Kounde. Chelsea się skusi?

Primera Division

Wiele wskazuje na to, że Jules Kounde nie opuści tego lata Sevilli - informuje "Marca". Zdaniem dziennika klub z Andaluzji nie ma zamiaru schodzić w negocjacjach poniżej ceny wyznaczonej w klauzuli wykupu piłkarza. To oznacza, że londyńska Chelsea musiała by wydać 80 mln euro. Czy angielski zespół się na to zdecyduje?

