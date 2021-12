Sevilla testuje młodzież Barcelony. Gdzie oglądać hit La Liga?

Dariusz Wołowski Primera Division

17-letnie odkrycie tego sezonu Gavi wraca dziś do Sewilli na hit ligi hiszpańskiej. Wychował go Real Betis zanim jako 11-latni chłopak przeniósł się do La Masii w Katalonii. - Obecna generacja absolwentów naszej szkółki jest lepsza niż ta z Busquetsem, Pedro i innymi - mówi Xavi, trener Barcy. Mecz Sevilla - Barcelona w Primera Division od 21,30. Transmisja w Canal+ Sport.

Zdjęcie Gavi zdobył gola w meczu z Elche / QUIQUE GARCIA / PAP/EPA