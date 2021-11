Primera Division: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy



Kluczowym momentem spotkania były ostatnie minuty pierwszej połowy. Wówczas to drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Guido Rodriguez. Grający w osłabieniu Betis nie był już w stanie dotrzymać kroku rywalowi.

Wynik meczu w 55. minucie otworzył Marcos Acuna. Argentyński obrońca uderzył wprost w wymarzony sposób. Mocno bita piłka niemal rozerwała siatkę, a bramkarz nie miał nic do powiedzenia.



Przy drugim golu zaś sporego pecha miał Hector Bellerin. Obrońca Betisu najpierw złamał linię spalonego, by następnie niefortunną interwencją wpakować piłkę do własnej bramki. Taki "samobój" musiał boleć.



Sevilla FC górą w derbach Sewilli

Dzięki wygranej Sevilla zrównała się w tabeli z drugim Real Madryt. Oba kluby tracą tylko punkt i mają rozegrany mecz mniej od prowadzącego Realu Sociedad.



Betis zajmuje piątą pozycję w lidze. Strata do lokalnego rywala zwiększyła się do sześciu punktów.



Real Betis - Sevilla FC 0-2 (0-0)



Bramki: 0-1 Acuna (55.), 0-2 Bellerin (81. - samobójcza).



Czerwona kartka: Betis - Rodriguez (45. - za dwie żółte).

