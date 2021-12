Mecz Sevilla - Barcelona rozpocznie się o godzinie 21.30 na Estadio Ramón Sánchez Pizjuán w Sewilli. Gdzie oglądać transmisję Sevilla - Barcelona? Mecz Sevilla - Barcelona na canal+sport.

Sevilla - Barcelona. Wyniki i sytuacja w tabeli La Liga

Mecz Sevilla - Barcelona to dla gospodarzy kolejne, po kilku dniach przerwy, starcie gigantów. Sevilla w La Liga zajmuje obecnie drugie miejsce z 37 punktami. To o sześć oczek mniej od lidera La Liga, Realu, ale Sevilla ma jeden mecz rozegrany mniej. Mecz Sevilla - Barcelona to odrobienie tych zaległości i szansa na zbliżenie się do prowadzącego rywala. Sevilla niesiona ostatnim zwycięstwem z Atletico Madryt, będzie dla Barcelony wymagającym rywalem. Świetny występ w sobotę zaliczył Ivan Rakitić, który dla Dumy Katalonii rozegrał ponad trzysta spotkań. Sentymenty w meczu Sevilla - Barcelona pójdą jednak na bok, bo gospodarz to poważny kandydat do mistrzostwa Hiszpanii.

Reklama

Ostatnie wyniki Sevilli w La Liga

Sevilla - Atletico Madryt 2-1

Athletic Bilbao - Sevilla 0-1

Sevilla - Villareal 1-0

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. DO JEDNEJ BRAMKI. Święcicki: FC Barcelona jest zakładnikiem swojego sukcesu. WIDEO POLSAT GO

Mecz Sevilla - Barcelona to dla Dumy Katalonii spora szansa, by po długiej nieobecności znaleźć się w top 4 tabeli La Liga. Barcelona zajmuje obecnie ósmą lokatę z 27. punktami i jeżeli w meczu Sevilla - Barcelona goście wygrają, to popularna Barca ma szansę awansować na pozycję w La Liga, która daje grę w Lidze Mistrzów. Zadanie będzie niezwykle trudne, bo FC Barcelona ostatnio męczy się nawet z zespołami, które w tabeli La Liga walczą, by uniknąć spadku. Tak było chociażby w ostatnim spotkaniu z Elche, które po emocjonującym meczu Barca ostatecznie wygrała. W barwach Barcelony szansę na rozegranie 300. meczu ma bramkarz Marc-Andrre ter Stegen, który jednak w tym sezonie La Liga nie grzeszy formą.

Ostatnie wyniki Barcelony w La Liga

Barcelona - Elche 3-2

Osasuna - Barcelona 2-2

Barcelona - Betis 0-1

Mecz Sevilla - Barcelona. Kiedy i o której mecz La Liga?

Sevilla - Barcelona rozpocznie się we wtorek 21 grudnia o godzinie 21.30.

Sevilla - Barcelona. Gdzie oglądać transmisję tv?

Wtorkowy mecz Sevilla - Barcelona będzie można obejrzeć w tv na kanale Canal+Sport.

Mecz Sevilla - Barcelona. Transmisja online live stream

Mecz Sevilla - Barcelona online dostępny będzie na platformie Canal+Sport.

Mecz Sevilla - Barcelona "na żywo" na sport.interia.pl.

O której początek meczu Sevilla - Barcelona? Godzina 21.30 we wtorek.

Transmisja TV meczu Sevilla - Barcelona: Canal+Sport.

Stream online meczu Sevilla - Barcelona: Platforma Canal+Sport.

Relacja tekstowa Sevilla - Barcelona: sport.interia.pl



AZ