Pierwsza połowa była bardzo zacięta. Cały czas padał deszcz. Obydwa gole padły po rzutach rożnych, choć Sevilla wykorzystała pierwszy, Barcelona dopiero szósty. Goście przeważali przez pół godziny, dłużej mieli piłkę, a zdenerwowany trener Julen Lopetegui biegał wzdłuż linii bocznej krzycząc, by jego zawodnicy oddalili grę od swojej bramki.

Sevilla - Barcelona. Papu Gomez i Ronald Araujo strzelają po rożnych

Kiedy w 32. minucie Sevilla wywalczyła pierwszy korner, gracze Barcelony dali się zaskoczyć. Goście oczekiwali centry w pole karne, sądząc, że ich rywal będzie chciał wykorzystać przewagę wzrostu. Tymczasem Ivan Rakitic zagrał piłkę po ziemi, do Papu Gomeza, który zgubił Abde. Strzał nie był mocny, ale celny, zanim Marc-Andre ter Stegen zobaczył piłkę wtaczała się do jego bramki.

Barcelona wyrównała tuż przed przerwą, po swoim szóstym rzucie rożnym. Wykonał go Ousmane Dembele a ponad obrońców Sevilli wyskoczył Ronald Araujo. Uderzył nie do obrony, w długi róg bramki. Remis był wynikiem sprawiedliwym. Choć Barcelona z wieloma wychowankami w składzie grała z większym polotem i entuzjazmem, to Sevilla była zespołem dojrzalszym.



W 63. minucie Kounde starł się za linią boczną z Jordim Albą i tak się zdenerwował, że rzucił piłką w twarz obrońcy Barcelony. Dostał za to czerwoną kartkę i gospodarze grali w dziesiątkę.



Dwie okazje na zwycięskiego gola miała potem drużyna Xaviego Hernandeza. Gavi główkował niecelnie, a strzał Ousmane'a Dembele trafił w słupek bramki Bono. W szóstej doliczonej minucie bramkarz Sevilli obronił strzał Jordiego Alby. Wśród młodych graczy Xaviego brakuje kogoś, kto potrafiłby zdobywać bramki.

Sevilla testuje młodzież Barcelony

4. kolejka Hiszpania - Primera División

2021-12-21 21:30 | Stadion: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | Widzów: 31358 | Arbiter: Carlos Del Cerro Grande Sevilla FC FC Barcelona 1 1 DO PRZERWY 1-1 A. Gómez 32' R. Araújo 45'





1 1 Sevilla FC FC Barcelona ter Stegen Araújo Piqué García Alba de Jong Gavi Busquets Dembélé Jutglà Ezzalzouli Bounou Koundé Fernando Carlos Rekik Jordán Rakitić Delaney Ocampos Mir Gómez SKŁADY Sevilla FC FC Barcelona Yassine Bounou Marc-André ter Stegen 64′ 64′ Jules Koundé 45′ 45′ Ronald Federico Araújo da Silva Francisco Fernando Gerard Pique Diego Carlos Santos Silva 72′ 72′ Eric García Martret Karim Rekik Jordi Alba Joan Jordán Moreno 85′ 85′ Frenkie de Jong 70′ 70′ Ivan Rakitić 77′ 77′ Pablo Martín Páez Gavira 35′ 35′ 86′ 86′ Thomas Joseph Delaney 11′ 11′ Sergio Busquets 90′ 90′ Lucas Ariel Ocampos Ousmane Dembélé 70′ 70′ Rafael Mir Vicente 73′ 73′ Ferran Jutlgà Blanc 32′ 32′ 86′ 86′ Alejandro Gomez 73′ 73′ Abdessamad Ezzalzouli REZERWOWI Javier Díaz Sánchez Norberto Murara Neto Marko Dmitrović Ignacio Peña Sotorres 86′ 86′ Ludwig Augustinsson Alejandro Baldé Martínez 90′ 90′ Valentino Fattore Scotta 72′ 72′ Clément Nicolas Laurent Lenglet 70′ 70′ Nemanja Gudelj Óscar Mingueza García Ignacio Quintana Navarro Samuel Umtiti 86′ 86′ 88′ 88′ Juan Luis Sánchez Velasco Philippe Coutinho Antonio Zarzana Pérez 73′ 73′ Nicolás González Iglesias Luis Miguel Cruz Hernández Ricard Puig Martí Munir El Haddadi Álvaro Sanz Catalán 70′ 70′ Youssef En-Nesyri Ilias Akhomach Chakkour Iván Romero de Ávila Araque 85′ 85′ Luuk de Jong





STATYSTYKI Sevilla FC FC Barcelona 1 1 Posiadanie piłki 41,5% 58,5% Strzały 5 18 Strzały na bramkę 2 8 Rzuty rożne 4 9 Faule 15 13 Spalone 2 1