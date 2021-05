"Liga jest praktycznie dla nas stracona" - powiedział Sergo Busquets, pomocnik FC Barcelona po remisie z Levante Walencja 3-3 w 36. kolejce Primera Division.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. FC Barcelona. Ronald Koeman o ewentualnym transferze Messiego do PSG. Wideo © 2021 Associated Press

Reklama

Primera Division Levante UD - FC Barcelona w 36. kolejce Primera Division. Sześć goli w Walencji!

"Zostało jeszcze kilka możliwości, to wszystko będzie jednak zależało od tego, co zrobią nasi rywale, a punktów do zdobycia niewiele. To nasza wina. W ostatnich meczach straciliśmy za wiele punktów, żeby walczyć o tytuł. Zaczęliśmy ten mecz dobrze, mieliśmy dobry wynik, ale potem stało się to, co przez większą część sezonu, po prostych błędach rywal strzelał nam łatwe gole" - przyznał Busquets.

Reklama

Barcelona w tym spotkaniu prowadziła już 2-0 i 3-2, a mimo wszystko tylko zremisowała.



Kto wygra wyścig?

"Duma Katalonii" w tabeli Primera Division traci punkt do liderującego Atletico Madryt i ma jeszcze dwa mecze do rozegrania - z Celtą Vigo i Eibarem.



"Rojiblancos" w środę zagrają z Realem Sociedad San Sebastian, a następnie z Osasuną Pampeluna i Realem Valladolid.



Natomiast trzeci w tabeli Real Madryt, który traci dwa punkty do lidera, w czwartek zmierzy się z Granadą, a potem z Athletikiem Bilbao i Villarreal CF.

Zdjęcie Sergio Busquets (na pierwszym planie) / PAP/EPA

Pawo