Włoski dziennikarz Fabrizio Romano oraz niektóre hiszpańskie media już wczoraj donosiły, że Argentyńczyk przejdzie dziś w Barcelonie testy medyczne, co ma być ostatnią prostą przed podpisaniem kontraktu z "Blaugraną".

Sergio Aguero przyciąga uwagę w Barcelonie

Aguero był zresztą dziś widziany, gdy wychodził rano z jednego z hoteli w stolicy Katalonii. Według "Mundo Deportivo" piłkarz udawał się jednak na zwykłe badanie kontrolne swojego lewego kolana, które operowane było przez dr Ramona Cugata rok temu.



"Mundo Deportivo" jest jednak zgodne z innymi mediami co do tego, że Sergio Aguero jest bardzo bliski podpisania umowy z ekipą z Camp Nou - miał już wstępnie zgodzić się na dwuletni kontrakt, ale wstrzymał się z parafowaniem umowy do czasu, aż nie będzie jasne, czy Leo Messi ma zamiar kontynuować grę w FC Barcelonie.



"Blaugrana" to nie jedyna opcja

Napastnik, którego kontrakt z Manchesterem City wygaśnie 30 czerwca, chce, by wszelkie formalności zostały dopięte jak najszybciej - w przeciwnym razie ma jeszcze swoje opcje zapasowe: ma się nim interesować kilka klubów z Premier League oraz Juventus.



Sergio Aguero wyruszy niebawem na zgrupowanie reprezentacyjne. 13 czerwca rozpoczyna się bowiem Copa America.

Zdjęcie Sergio Aguero przez dekadę reprezentował barwy Manchesteru City / LAURENCE GRIFFITHS/AFP/East News / East News

PaCze