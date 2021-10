Sergio Aguero napędził wszystkim w Barcelonie sporo strachu w meczu z Deportivo Alaves. Argentyńczyk w pewnym momencie bardzo źle się poczuł, konieczna była zmiana. Ostatecznie został odwieziony do szpitala. Okazuje się, że będzie musiał tam pozostać przez kilka dni, nie tylko na obserwacji. Aguero będzie musiał przejść serię badań, przede wszystkim pod kątem kardiologicznym.

Sergio Aguero. Arytmia?

W Barcelonie chcą ponoć upewnić się, że stan Aguero jest w stu procentach dobry, nim zawodnik wróci do treningów, by nie podejmować żadnego zbędnego ryzyka. Jak podkreślają hiszpańskie media, dolegliwości, które odczuwał Argentyńczyk we wspomnianym meczu, są nietypowymi i mogą budzić niepokój.

Reklama

Według informacji dziennika "Sport", pierwsze badania wskazują na pojawienie się arytmii serca u Aguero i podobno nie jest to pierwszy raz, gdy piłkarz uskarża się na podobne dolegliwości.

JK