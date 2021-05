Znakomicie poinformowany włoski dziennikarz Fabrizio Romano ujawnił świetne wieści dla fanów FC Barcelona. Według jego doniesień Sergio Aguero ustalił już szczegóły dwuletniego kontraktu z "Dumą Katalonii" i niebawem powinien oficjalne zostać piłkarzem ekipy z Camp Nou. To jednak nie koniec działań "Barcy" na rynku transferowym.

Po zakończeniu sezonu Sergio Aguero otworzy nowy rozdział w swojej karierze. Wraz z końcem czerwca wygasa bowiem jego z Manchesterem City, dla którego grał przez całą ostatnią dekadę.



Nowym klubem Argentyńczyka zostanie najprawdopodobniej FC Barcelona. Tak twierdzi Fabrizio Romano, który poinformował, że 32-latek osiągnął pełne porozumienie z hiszpańskim klubem i ma podpisać dwuletnią umowę. Zostanie w niej zawarty zapis dotyczący bonusu, który zostanie aktywowany w przypadku wygrania Ligi Mistrzów przez "Blaugranę".



Aguero bliski przenosin do Barcelony. Depay także trafi na Camp Nou?

Bliski dołączenia do "Barcy" jest również piłkarz Lyonu Memphis Depay. On także 30 czerwca stanie się wolnym zawodnikiem i miał już poinformować swoich nowych prawników, że chce podpisać kontrakt z Barceloną.



- Gdybym miał takie same statystyki jak w Lyonie w barwach PSG, cała Europa zwróciłaby na to uwagę. Byłoby tak samo, gdybym osiągnął to w Manchesterze. Muszę więc pokazać trzem lub czterem największym klubom w Europie, że mogę u nich zrobić to samo - stwierdził w wywiadzie dla L'Equipe" Holender, który w 36 meczach ligowych strzelił 20 goli i zanotował 10 asysty .



