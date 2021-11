Nowy program zaraz po końcowym gwizdku spotkań Polaków. Interia Sport - Gramy Dalej!

Problemy Barcelony zdają się nie mieć końca. Sergio Aguero przychodził do "Dumy Katalonii" jako wsparcie dla Lionela Messiego, z którym miał stworzyć bramkostrzelny duet.



Zanim jednak Argentyńczyk na dobre zadomowił się w Katalonii, Messiego już w Barcelonie nie było. Wielokrotny zwycięzca Złotej Piłki nie doszedł do porozumienia z klubem i wybrał grę dla Paris Saint-Germain.



Z niedoszłego duetu nie zostało nic, bowiem na początku sezonu Aguero leczył kontuzję, tracąc pierwsze miesiące w klubie. Ronald Koeman miał ratować się Martinem Braithwaitem, ale że i ten złapał uraz, w pośpiechu ściągnięto Luuka de Jonga.



Holender nie był w stanie sprostać oczekiwaniom, dlatego też niecierpliwie oczekiwano powrotu do gry Aguero. Ten pod koniec października pojawił się w końcu na boisku, strzelając nawet gola w "El Clasico" przeciwko Realowi Madryt.



Starcia z Rayo Vallecano i Deportivo Alaves Aguero rozpoczął już od pierwszej minuty, ale drugie z nich zakończył już przed przerwą. Napastnik łapał się za klatkę piersiową, a cała sytuacja niebezpiecznie przypominała dramatyczne wydarzenia z Euro 2020 z udziałem Christiana Eriksena.

Problemy Sergio Aguero poważniejsze, niż sądzono

Od tamtego czasu Aguero przechodził szczegółowych badania serca, a wyniki - jak podają katalońskie media - są bardzo niepokojące. Zagrożenie dla zdrowia snajpera jest większe, niż początkowo sądzono.

- Sergio Aguero może być zmuszony do przejścia na emeryturę, ponieważ problemy z sercem są poważniejsze, niż zakładano - donosi Radio Catalunya.

Pierwsze raporty zdrowotne mówią o zdiagnozowanej arytmii serca. W najbardziej optymistycznym wariancie piłkarz będzie mógł wrócić do gry dopiero w lutym przyszłego roku.

