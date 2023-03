Sensacyjny transfer z Realu do Barcelony?! Piłkarz jest otwarty na rozmowy 

Pierwszy taki transfer od 27 lat

Właśnie wtedy na Camp Nou z Santiago Bernabeu przeniósł się Luis Enrique. Był to jeden z pięciu transferów z Realu do Barcelony w całej 120-letniej rywalizacji obu klubów. Poza nim na taki sam ruch zdecydowali się: Jose Quirante (1907), Enrique Normand (1909), Jose Canal (1946) i Lucien Muller (1965). Mowa tu oczywiście wyłącznie o transferach dokonanych w dorosłym futbolu. Tych w przeciwną stronę, czyli z Realu Madryt do FC Barcelony było aż 14. Najgłośniejszym z nich był ten z 2000 roku - w obliczu ogromnego skandalu do stolicy Hiszpanii z Barcelony przeniósł się Luis Figo - ówczesny kapitan "Blaugrany".