Jak donosi "Mundo Deportivo", piłkarz uzgodnił już z "Barcą" warunki pięcioletniego kontraktu, a hiszpański klub zaoferował za 23-latka aż 75 mln euro.



Jest to niezwykle zaskakująca wiadomość, biorąc pod uwagę problemy finansowe, z jakimi zmaga się "Duma Katalonii". Dość powiedzieć, że Jordi Alba i Sergio Busquets musieli we wtorek zgodzić się na obniżkę pensji, by FC Barcelona mogła zarejestrować innych zawodników.



FC Barcelona zakontraktuje Daniego Olmo?

Olmo trafił do RB Lipsk w styczniu 2020 z Dinama Zagrzeb. W Bundeslidze rozegrał 44 mecze, strzelił osiem goli i zanotował 11 asyst.



Utalentowany pomocnik ma na koncie także 16 spotkań w reprezentacji Hiszpanii. Był jej podstawowym zawodnikiem podczas tegorocznych mistrzostw Europy.



