Sensacyjny przeciek z szatni Realu Madryt. Burza wokół Mbappe, Florentino Perez już wie

Coraz mocniej komplikuje się sytuacja Kyliana Mbappe w Realu Madryt. Reprezentant Francji nie spełnia oczekiwań związanych z jego transferem, a na domiar złego z nim w składzie "Królewscy" prezentują się nieporównywalnie gorzej, aniżeli w ubiegłej kampanii. Postawa snajpera rozczarowuje sztab szkoleniowy, ale to nic w porównaniu z doniesieniami, jakie docierają do nas prosto z Hiszpanii. Z całą pewnością nowina dotarła również także do prezesa "Los Blancos", Florentino Pereza.