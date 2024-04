Sensacyjny bohater Realu Madryt, znów uciekają Barcelonie. A teraz czas na Bayern

Po niedzielnym zwycięstwie w El Clasico 3:2 przewaga Realu Madryt nad FC Barcelona wzrosła do 11 punktów. Dlatego też - mając na uwadze wtorkowy półfinał Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium - trener "Królewskich" Carlo Ancelotti posłał do boju mocno eksperymentalny skład. Na placu gry pojawił się między innymi Adra Guler, który otrzymał tym samym premierową szansę na występ od pierwszej minuty w barwach "Los Blancos".

Być może to brak zgrania przesądził o tym, że w pierwszej fazie meczu rozgrywanego w strugach deszczu to gospodarze radzili sobie lepiej. W piłce nożnej liczą się jednak nie wrażenia artystyczne czy nawet stwarzane sytuacje, a konkrety w postaci gola. A te zaserwował jako pierwszy - i jedyny - Real Madryt.

La Liga. Gol Realu Madryt, a potem VAR przy trafieniu gospodarzy. Oburzenie na trybunach

W 29. minucie piłkę otrzymał na prawym skrzydle Dani Carvajal i posłał ją w pole karne. Ta przeleciała obok wszystkich obrońców, a jako pierwszy dopadł do niej... Arda Guler , pakując do siatki .

Po kilku chwilach to zawodnicy Realu Sociedad cieszyli się z trafienia. Wśród bezczynności czekających na gwizdek sędziego defensorów "Królewskich" bramkarza pokonał Takefusa Kubo , który trafił do klubu z Kraju Basków właśnie z Realu Madryt .

Real Madryt nie zdołał już postraszyć w znaczący sposób gospodarzy, choć Carlo Ancelotti posłał do boju kilku podstawowych piłkarzy. Na murawie pojawili się Fede Valverde, Vinicius Junior, Eduardo Camavinga i Antonio Rudiger, a później także Lucas Vazquez.

Najważniejsze dla "Królewskich" było jednak to, by dowieźć wynik, a przy tym uniknąć kontuzji. Oba warunki zostały spełnione. Teraz Real Madryt może spokojnie przygotowywać się do niezwykle ważnej potyczki z Bayernem Monachium.