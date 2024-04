Sensacyjne wieści z Hiszpanii. Laporta nie daruje. El Clasico zostanie powtórzone?

Laporta grzmi po niedzielnym hicie. To jeszcze nie koniec, "Barca" nie odpuści

- Jak wiecie, nigdy nie byłem wielkim obrońcą systemu VAR, ponieważ uważam, że jego stosowanie odbiera piłce nożnej spontaniczność. Ale skoro już go mamy, należy go zawsze wykorzystywać, aby uniknąć błędów, które mogłyby prowadzić do nieuczciwych decyzji - oznajmił w klubowych mediach prezes Joan Laporta.

Laporta będzie szukał prawdy. Nie wyklucza sensacyjnego wniosku

- Jako klub chcemy mieć absolutną pewność co do tego, co się wydarzyło, dlatego informuję, że natychmiast zwrócimy się do Komisji Technicznej Sędziów i Hiszpańskiego Związku Piłki Nożnej o udostępnienie nam wszystkich obrazów i dźwięku wygenerowanych podczas meczu - zapowiedział Laporta.