Sensacyjne wieści z Barcelony. Odpalają "transferową bombę", hit już blisko

Ousmane Dembele jest bardzo blisko podpisania kontraktu z PSG. Negocjacje z zawodnikiem są niezwykle zaawansowane. Paryżanie wpłacą klauzulę, która do 31 lipca wynosi 50 mln euro. Ousmane Dembele został uwiedziony przez paryski projekt. Nie przyjdzie on do klubu po to, by zastąpić Kyliana Mbappe

~ poinformował Fabrice Hawkins