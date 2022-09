Sensacyjne wieści! Gwiazdor może zamienić Real na Barcelonę

Jeszcze kilka lat temu Asensio wróżono przyszłość najpiękniejszą z możliwych. Piłkarz, którego Real Madryt wypatrzył i ściągnął z Majorki, zapowiadał się na jednego z najlepszych graczy globu. Nic dziwnego, że niemal równo pięć lat temu napastnik z Hiszpanii otwierał listę dziennika "L'Equipe", który opracował ranking najlepszych piłkarzy na świecie do 21 lat. Asensio wyprzedzał m.in. Kyliana Mbappe, czy Ousmane Dembele.

Reklama

Obecnie sytuacja jest zgoła inna. W drużynie Realu napastnik z tym potencjałem odgrywa nawet nie drugo, a trzeciorzędną rolę. Od początku sezonu Hiszpan spędził na murawie... 47 minut. W tym wszystkim i tak pokazał, że ciągle potrafi strzelać bramki, bo przeciwko RB Lipsk ustalił wynik spotkania na 2:0 w doliczonej minucie.

FC Barcelona zainteresowana Marco Asensio. Możliwy głośny transfer

Obecna umowa Asensio z Realem obowiązuje do końca czerwca 2023 roku, a z gabinetów "Królewskich" nie słychać, by piłkarz miał otrzymać nowy kontrakt.

Dlatego dla madrytczyków zimowe okno transferowe będzie ostatnim, w którym będą mogli cokolwiek zarobić na Asensio. W przeciwnym razie, na co zwraca uwagę "Mundo Deportivo", od 1 stycznia w świetle przepisów FIFA z piłkarzem może swobodnie negocjować każdy klub, co stwarza szansę właśnie dla Barcelony.

Więcej, hiszpański dziennik już potwierdza, że władze Barcelony biorą pod uwagę zakontraktowanie tego zawodnika. Mają za nim przemawiać wiek, klasa sportowa oraz umiejętności taktyczne. Klub z Camp Nou postrzega go jako już doświadczonego zawodnika, a ciągle mającego przed sobą długą karierę. Nadto o klasie Asensio świadczy 12 goli w poprzednim sezonie, gdy głównie wchodził na boisko z ławki rezerwowych.

- Z jego wszechstronnością i technicznymi zdolnościami jest on graczem do gry na dowolnej pozycji, a nawet w drugiej linii i w środku pola, skąd popisuje się też swoimi świetnymi strzałami - piszą Hiszpanie, dodając: - Jeśli sytuacji nie zmieni zimowe okienko, to Barca planuje podjąć działania w tej sprawie.

Innym aspektem, który ma mocno dopomóc w takim transferze, jest osoba agenta Asensio. Jego interesy reprezentuje Jorge Mendes, o którym powszechnie wiadomo, że ma bardzo dobre relacje z prezydentem Barcelony, Joanem Laportą.